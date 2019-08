Auch mit 93 Jahren liebt Queen Elizabeth II. den knalligen Auftritt! Die britische Monarchin ist bekannt dafür, sich bei offiziellen Anlässen in auffälligen Farben zu kleiden. Ob Apfelgrün, Sonnenblumengelb oder kräftiges Lila – die Königin hat in Sachen Fashion schon jeden Abschnitt des Regenbogens durchlaufen. Bei einem Kirchgang setzte sie nun auf Knallpink und wurde dabei von ihrem wesentlich bedeckter gestylten Enkel und seiner Frau begleitet.

Am Sonntag besuchten Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) gemeinsam mit der 93-Jährigen einen Gottesdienst in Crathie, nahe des Schlosses Balmoral, der Sommerresidenz der Queen. Zahlreiche Royal-Fans empfingen das Trio begeistert und konnten beim Blick in sein Auto einen Blick auf ein optisch sehr unterschiedliches Dreiergespann erhaschen: Die auffällig gekleidete Queen winkte und plauderte mit der dunkel gekleideten Kate auf dem Rücksitz, während William im Anzug neben dem Chauffeur saß. Die Herzogin von Cambridge trug über ihrem 249-Euro-Kleid von Michael Kors einen dunkelblauen Mantel und auch William hatte gedeckte Farben für den Anlass ausgewählt. Nicht ungewöhnlich – in der Regel sollen die Outfits der Royals nicht von denen der Queen ablenken.

Vor Ort waren auch Prinz Edward (55) und Prinz Charles (70) mit ihren Ehefrauen. Von Prinz Harry (34) und seiner Gattin Meghan (38) dagegen keine Spur: Das Paar wird mit Baby Archie erst in einigen Wochen auf dem Sommersitz der Queen eintreffen. Damit werden sie William und Kate um wenige Tage verpassen, da die beiden mit ihren schulpflichtigen Kindern Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) bis dahin wieder abgereist sein werden.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate, Ende August 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William auf dem Weg zu einem Gottesdienst in Crathie (Großbritannien)

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de