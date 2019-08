Wird Ingo Kantoreks (✝44) Tod etwa missbraucht, um Aufmerksamkeit zu erhaschen? Vor knapp eineinhalb Wochen waren der Köln 50667-Schauspieler und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem haben sich Dutzende Promis, Fans und Freunde gemeldet und ihre Trauer öffentlich kundgetan. Ex-Serien-Kollegin Iris Aschenbrenner (39) hat bisher noch keinen emotionalen Beitrag gepostet und nun auch den Grund erklärt: Ingos Schicksal sollte nicht in den sozialen Netzwerken ausgeschlachtet werden!

Via Instagram hatte eine Userin die Blondine gefragt, was sie zum tödlichen Verkehrs-Unglück der Kantoreks sage. Iris antwortete: "Meiner Meinung nach gehört dieses Thema aus Respekt vor Ingo nicht in Facebook und nicht in Instagram. Ich denke, sein Sohn sollte in Ruhe trauern!" Die werdende Mutter kritisierte auch die zahlreichen Trauer-Posts ihrer Ex-Kollegen und weiterer Promis: "Auf einmal sind alle Ingos beste Freunde und Fans, in der Hoffnung, noch ein paar Likes abgreifen zu können. Nicht der, der am meisten Posts macht, trauert unbedingt am meisten!" Zum Abschluss schrieb die 39-Jährige: "Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung."

Nach dem Bekanntwerden der Todesmeldung veröffentlichten zahlreiche deutsche Stars lange Statements und Trauermeldungen via Social Media. Neben Natascha Ochsenknecht (55), Giovanni Zarrella (41) und Anne Wünsche (28) teilte auch "Köln 50667"-Darstellerin Pia Tillmann ihre Gefühle im Netz.

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek alias Alex Kowalski, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / piatillmann Ingo Kantorek und Pia Tillmann



