Ingo Kantorek (✝44) bleibt unvergessen: Mitte des Monats sind der Star aus der Reality-Soap Köln 50667 und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Seit dem tragischen Unglück meldeten sich schon zahlreiche Kollegen des Alex-Darstellers zu Wort und brachten ihren Schmerz zum Ausdruck. Nun haben auch die Fans des Schauspielers die Möglichkeit, sich von Ingo zu verabschieden: Die Produktionsfirma der Show hat einen öffentlichen Ort der Trauer eingerichtet!

Wie ein Sprecher von filmpool gegenüber Bild erklärte, habe das Team am Filmset von "Köln 50667" ein Kondolenzbuch ausgelegt. Zahlreiche Mitglieder des Serien-Casts hätten sich bereits eingetragen – nun dürften auch Ingos und Suzanas Bewunderer ihre Gefühle zu Papier bringen: "Wir möchten es auch den vielen trauernden Fans öffnen und Gelegenheit geben, eigene Abschiedsworte einzutragen", schilderte Felix Wesseler.

Das Buch liege vor dem TV-Zuhause des 44-Jährigen – dem "Loft Alex" in der Vogelsanger Straße 193 in Köln. Täglich zwischen 10 und 20 Uhr können die Fans sich dort noch bis Ende der Woche verewigen. Anschließend soll das Schriftstück an die Familie der Verstorbenen gehen.

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek

Instagram / ingo_kantorek Ingo Kantorek, Schauspieler

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star



