Endlich kann Joey Heindle (26) seine Liebste wieder in die Arme schließen! Der Musiker verbrachte die vergangenen zwei Wochen im Promi Big Brother-Container. Wirklich viel Spaß hatte der einstige DSDS-Teilnehmer dabei aber nicht – die Kritik der anderen Bewohner traf ihn sehr. Besonders machte ihm auch die räumliche Trennung von seiner Freundin Ramona Elsener zu schaffen, der Sänger überhäufte sie vor laufenden Kameras mit Liebesschwüren. Im großen Finale konnte der 26-Jährige zwar nicht den Sieg abstauben – dafür hat er seine Partnerin jetzt wieder ganz nah bei sich!

Und den ersten Abend in Freiheit kostete Joey auch in vollen Zügen mit seiner Herzdame aus, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ich bin raus und habe erst mal eine halbe Stunde mit Mona geknutscht!" Die Trennung sei für beide schwer gewesen – immerhin hätten der Reality-Star und die Eiskunstläuferin sonst fast alles gemeinsam gemacht, inklusive TV-Jobs. Nun kann das Paar die Zweisamkeit wieder genießen. "Wir waren nach dem ganzen emotionalen Auf und Ab froh, Zeit für uns zu haben", fügte Joey an.

Er möchte noch ganz viel Zeit mit seiner Ramona verbringen – am liebsten ein Leben lang! Im PBB-Knast gab der Sänger ganz Deutschland zu verstehen, dass die Blondine seine absolute Traumfrau und Seelenverwandte sei: "Ich werde dich heiraten! Hast du gehört? Dich werde ich heiraten", brüllte er in die Kameras.

Instagram / ramonaelsener Ramona Elsener und Joey Heindle im Juni 2019

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und Ramona Elsener im Juli 2019

Meister,Marco/ActionPress Ramona Elsener und Joey Heindle im Mai 2019 im Heide-Park Soltau

