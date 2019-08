Werden Joey Heindle (26) und seine Ramona Elsener nun tatsächlich heiraten? Seine Zeit im Promi Big Brother-Container schien für den DSDS-Star beinahe unerträglich. Immer wieder betonte er, wie sehr er seine Freundin vermisse. Da kullerte auch mal das ein oder andere Tränchen. Im Finale sprach er dann sogar schon vom Heiraten. Aber hat Joey das mit den Hochzeitssplänen ernst gemeint?

"Ich werde dich heiraten! Hast du gehört? Dich werde ich heiraten", brüllte der 26-Jährige seiner Liebsten via Kamera in der letzten Folge zu. Mittlerweile haben die beiden sich zwar endlich wieder, direkt vor den Traualtar soll es aber noch nicht gehen. "Das war noch kein direkter Heiratsantrag, der kommt noch. Aber es ist für mich völlig klar, dass ich mit dieser Frau alt werden will. Sie tut mir gut und ist das Beste, was mir je passiert ist", erklärte Joey im Bild-Interview. Auch seine Ramona könnte sich vorstellen, dem einstigen Dschungelkönig irgendwann das Jawort zu geben.

Erst mal steht für die beiden Turteltauben aber ein ganz anderes Projekt auf dem Plan. Moderatorin Marlene Lufen (48) kündigte bereits im "Promi Big Brother"-Finale an, dass Joey sich bereits auf das nächste TV-Highlight vorbereiten kann: Er wird an der nächsten Staffel Dancing on Ice teilnehmen – bei dem harten Training wird ihm Eiskunstläuferin Ramona natürlich zur Seite stehen!

Sat. 1 Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Instagram / joeyheindle Joey Heindle und Ramona Elsener

© SAT.1/Willi Weber Ramona Elsener und Joey Heindle

