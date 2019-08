Anne Wünsche (28) verbringt ihren Ehrentag ganz romantisch! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat es nicht immer leicht: Immer wieder muss sie sich anhören, sie würde sich zu freizügig im Netz präsentieren oder sei für ihre beiden Töchter keine gute Mutter. Die Laune verderben lässt sie sich von den Hass-Nachrichten offenbar aber nicht: Die Influencerin zelebriert ihren Geburtstag aktuell ganz entspannt mit ihrem Lover in der Stadt der Liebe!

"Es ist mein Geburtstag und ich habe mir zum Geburtstag Paris gewünscht", kommentiert die 28-Jährige ein Kuss-Foto auf Instagram von sich und ihrem Liebsten vor dem Eiffelturm und betont, was für eine tolle Zeit sie gerade hat. "Ich meine, frisch verliebt und dann in der Stadt der Liebe. Das kann nur perfekt werden. Ich bin so unendlich glücklich."

Erst im Juni hatte die YouTuberin die Beziehung zu ihrem neuen Partner publik gemacht. Nach erstem Zögern postete Anne immer mutiger Bilder von ihrem jungen Glück und setzt mit dem neuen Schnappschuss nun wieder ein Zeichen für ihre Liebe. Was haltet ihr von dem neuen Pärchenfoto? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / anne_wuensche Ex-BTN-Star Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

ActionPress Anne Wünsche im Mai 2019 auf Mallorca

