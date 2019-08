Party-Alarm bei Sofia Richie! Die Model-Schönheit wurde am 24. August 21 Jahre alt – ein ganz besonderer Geburtstag, denn ab jetzt gilt die Blondine in Amerika offiziell als Erwachsene. Und diesen Meilenstein wollte die Freundin von Scott Disick (36) dementsprechend begießen! An ihrem Ehrentag selbst stieß die Tochter von Lionel Richie (70) mit ihren guten Freundinnen im kleinen Kreis bei einer Schaumparty an – doch bei ihrer großen Sause einen Tag später ließ es Sofia dann so richtig krachen!

Die Geburtstags-Sause fand im exklusiven XS Nightclub in Las Vegas statt. Empfangen wurde Sofia dort von zahlreichen Hostessen, die ihren Namen auf Tafeln in die Luft hielten – unter einem goldenen Konfetti-Regen schnitt die 21-Jährige schließlich eine sechsstöckige Torte an. Auch das Outfit des Geburtstagskindes war dem Anlass entsprechend extravagant: Sofia trug einen pinken Overall, der mit zahlreichen schimmernden Pailletten besetzt war.

Auf dem Höhepunkt der Party wurde schließlich wild getanzt – das DJ-Duo The Chainsmokers heizte den Anwesenden dabei ordentlich ein! Zu den liebsten Stargästen des Models dürften unter anderem ihr Partner Scott sowie ihre guten Freundinnen Kylie Jenner (22) und Anastasia Karanikolaou gezählt haben.

Eric Scott / MEGA Sofia Richie auf ihrer Geburtstagsfeier

Eric Scott / MEGA Sofia Richie (mitte) mit ihren Freundinnen an ihrem Geburtstag in Las Vegas

