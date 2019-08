Für seine Sofia Richie (21) nur das Beste! Scott Disicks (36) Liebste feiert am Samstag einen ganz besonderen Tag: Die Freundin des Reality-Stars ist jetzt 21 Jahre alt und damit nach US-amerikanischem Recht endlich volljährig. Ihr 15 Jahre älterer Freund macht der Blondine darum ein Geschenk, das sich sehen lassen kann: Zu ihrem Ehrentag spendiert "der Lord" einen glänzend polierten Aston Martin!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Tochter von Musiklegende Lionel Richie (70) das gute Stück. Mit den Worten "Wow, wow, wow! Ein Preis für den besten Freund" verrät sie, dass sie das Luxusauto von ihrem Schatz bekommen hat. Und damit nicht genug: Für das Geburtstagskind gab es außerdem noch einen Range Rover! Ob der ebenfalls von Scott ist, verrät Sofia zwar nicht. Dafür postet sie jede Menge Clips von ihrem gerade beginnenden Party-Trip, bei dem auch Kylie Jenner (22) dabei ist – deren Ehrentag hatte Sofia erst kürzlich in Italien mitgefeiert.

Damit dürfte Scott den Zweiflern wieder einmal gezeigt haben, dass seine Liebe zu Sofia Bestand hat. Nachdem vor einiger Zeit Krisengerüchte aufgekommen waren, weil er sie aus seiner Sendung "Flip it like Disick" gestrichen hatte, gab er sich kurz darauf in einem Interview schwärmerisch: "Sie ist unglaublich." Wie findet ihr sein Präsent zum Geburtstag? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / sofiarichie Sofia Richies Aston Martin, Geburtstagsgeschenk von Scott Disick

Instagram / sofiarichie Scott Disick, Sofia Richie, Kylie Jenner und Kourtney Kardashian

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im April 2019 in Los Angeles

