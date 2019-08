Diese Liebe geht buchstäblich unter die Haut! Nach der gescheiterten Ehe mit Sophia Vegas (31) hat Bert Wollersheim (68) nun in seiner Gattin Ginger die Frau fürs Leben gefunden. Aus ihrer Zuneigung füreinander machen der Ex-Rotlichtkönig und das Busenwunder kein Geheimnis und Bert hat sich für seine Auserwählte sogar schon ein Liebes-Tattoo stechen lassen! Doch das war ihm offenbar noch nicht deutlich genug: Jetzt hat der 68-Jährige sich Gingers Gesicht ein zweites Mal auf seinem Körper verewigen lassen – und zwar in noch größerem Format!

Das Ergebnis präsentierte die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin stolz via Instagram. Das neue Tattoo von Gingers Gesichtszügen sowie einigen Sternen bedeckt nun ein gutes Drittel von Berts Rücken und befindet sich direkt neben der kleineren Abbildung, auf der seine Liebste auf einem Totenschädel reitet. Quer auf seinem oberen Rücken prangt noch immer der Name seiner Ex Sophia Vegas – den Vornamen ließ er allerdings durchstreichen.

"Was für eine wunderschöne Liebeserklärung von meinem geliebten Ehemann", freute sich Ginger in der Bildunterschrift. "Das ist wirklich die allerschönste Hommage, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe", betonte die Blondine. Das Schmuckstück sei auch noch nicht ganz fertig. Doch was am Ende dabei rauskommen soll, habe Bert dem einstigen Erotik-Sternchen noch nicht verraten.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Bert Wollersheims Liebestattoos für seine Frau Ginger

Anzeige

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im März 2019

Anzeige

ActionPress / azee Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de