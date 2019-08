Jetzt steht mal das ganz eigene Liebesglück des Schmusesängers an erster Stelle! Popstar Ed Sheeran (28) verzückt seine Fans am laufenden Band mit neuen romantischen Hits, die er bis vor Kurzem auch auf seiner "Divide"-Welttournee vorstellte. Am Montag fand das letzte Konzert im Rahmen der Tour statt und wie es scheint, wird es vorerst auch das letzte überhaupt gewesen sein!

In seiner Heimatstadt Ipswich erklärte Ed: "Wie ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht wisst, war ich über zwei Jahre auf der "Divide"-Tour und das ist der letzte Tag davon. Es hat etwas sehr Bittersüßes. [...] Das ist mein letzter Gig für vermutlich 18 Monate", zitierte The Sun die Worte des Musikers. Wie der 28-Jährige weiter erzählte, fühle sich der Abschluss schon fast wie eine Trennung von jemandem an, mit dem man jahrelang zusammen war – es sei immerhin eine lange Tour gewesen. "Ich sehe euch in ein paar Jahren", lauteten die Abschiedsworte des "Shape Of You"-Interpreten.

Wie das Blatt außerdem berichtete, plane Ed nun, mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (27) eine Familie zu gründen. Vor dem Kindersegen stehe allerdings eine Party an, um das Ende seiner erfolgreichen Konzert-Reihe zu zelebrieren.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de