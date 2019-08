Es klingt wie ein Märchen: Eine ehemalige Gucci-Shop-Mitarbeiterin trifft einen der größten Fußballer aller Zeiten. Die beiden verlieben sich und beginnen eine Beziehung, führen ein Jetset-Leben – mit schönen Villen, teuren Autos und jeder Menge anderem Luxus. So passierte es bei Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (34) und seiner Freundin Georgina Rodriguez (24). Doch wie sich jetzt zeigt, ist selbst bei einem Paar wie Cristiano und Georgina längst nicht immer alles leicht!

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun sprach die 25-Jährige über ihre Beziehung zum portugiesischen Nationalspieler, der aufgrund seiner Trikotnummer auch oft CR7 genannt wird. "Der Partner von jemandem zu sein, der so berühmt ist, ist nicht einfach, aber ich würde es gegen nichts in der Welt eintauschen wollen", erklärte das Model. Zwischen Cristiano und ihr sei es einfach Liebe auf den ersten Blick gewesen, dennoch sei die plötzliche Öffentlichkeit noch ungewohnt für Georgina.

Auch das Geheimnis, wie sie die Beziehung frisch halte, verriet Georgina: Sie verführe ihren Liebsten gerne. "Was ich für ihn fühle, ist stärker als alles andere, als jeder Druck. Zusammen sind wir stärker, und es gibt eine gegenseitige Bewunderung. Aber zu verführen und zu träumen ist so wichtig. Ich schlafe immer in Unterwäsche und ich mag sexy Dessous", verriet sie. In Dessous zu schlafen sei bequem, romantisch und mache Männer glücklich, so die gebürtige Argentinierin weiter.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Urlaub

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Urlaub

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

