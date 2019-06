Wie macht eigentlich so ein Cristiano Ronaldo (34) Urlaub? Der erfolgreiche Fußballstar hält mit seinem riesigen Vermögen jedenfalls nicht hinter dem Berg. Erst vor wenigen Tagen zeigte der Kicker seinen Followern im Netz, wie er sich am liebsten fortbewegt – und zwar mit einem eigenen Helikopter! So viel Luxus muss natürlich auch im Sommer sein: Der Torjäger hält sich zurzeit auf einer beachtlichen Luxusjacht auf!

Auf Instagram gibt Cristiano seinen Fans einen Einblick, wie er unter der Sonne der Côte d’Azur seine Freizeit verbringt: Zusammen mit Freundin Georgina Rodriguez (24) genießt der portugiesische Nationalspieler auf einem riesigen Boot die Sommerpause nach der anstrengenden Fußballsaison. Knutschend räkeln sich die Turteltauben im Whirlpool an Deck. Auch Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (9) planscht mit ihnen im Meer und macht die bootseigene Wasserrutsche unsicher.

Für seine ganz privaten Momente mit seinen Liebsten lässt der Kicker gerne mal etwas springen. Dazu gehört auch die Belohnung von gutem Service. Beim Hotelpersonal seines Griechenland-Aufenthalts zeigte er sich mehr als nur erkenntlich: Satte 20.000 Euro Trinkgeld hinterließ der dankbare 34-Jährige den Mitarbeitern, weil sie ihm während der ganzen Woche die Medien und Paparazzi vom Hals gehalten hatten.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit Georgina Rodriguez und seinen Kindern im Urlaub

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Urlaub

Getty Images Cristiano Ronaldo im April 2019

