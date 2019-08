Erst vor wenigen Wochen haben Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem häufen sich die Gerüchte um die Gründe für das überraschende Ende ihrer Beziehung. Bei den diesjährigen MTV Video Music Awards sorgte Miley nicht nur mit ihrem Song "Slide Away", in der sie ihre gescheiterte Liebe besingen soll, für Gänsehaut, die Musikerin präsentierte auch ihr neuestes Tattoo: Schließt sie so mit dem Ehe-Aus ab?

Die 26-Jährige zeigte sich am Montagabend erstmals nach dem Bekanntwerden der Trennung von Liam wieder bei einem öffentlichen Event. Bei ihrer Performance stach auch sofort ihr neues Tattoo ins Auge: Den linken Unterarm der Sängerin ziert nun ein Auszug aus dem Lied "The Thing" von der Band Pixies aus dem Jahr 1990, wie Daily Mail berichtet. "Mein Kopf hatte Angst, aber mein Herz fühlte sich frei", heißt die Zeile übersetzt. Ob Miley damit auf ihre vermeintlich schwierige Beziehung zu Liam anspielt – oder sie vielleicht damit darauf verweist, wie befreit sie sich nach der endgültigen Trennung fühlt?

In einem langen Instagram-Statement hatte sich die Schauspielerin zuletzt gegen die Spekulationen gewehrt, sie habe ihren Noch-Ehemann betrogen. Miley offenbarte allerdings, dass sie eine "gesunde Entscheidung für sich selbst" habe treffen müssen und nun so gesund und glücklich sei, wie schon lange nicht mehr.

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei den VMAs 2019

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass Miley mit ihrem Tattoo auf die Trennung anspielt? Das kann ich mir gut vorstellen Glaube ich weniger Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de