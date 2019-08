Für ihre Jungs wirft sich Gerda Lewis (26) besonders gerne in Schale! Derzeit befindet sich die Bachelorette bei ihrer TV-Suche nach der großen Liebe im Endspurt: Nur noch drei Männer kämpften während der Dreamdates am Mittwochabend um das Herz der Blondine. Für Tim Stammberger, Marco Schmidt und Keno Rüst schlüpfte Gerda jeweils in ein neues, atemberaubendes Outfit. Aber welcher ihrer Looks schneidet bei euch am besten ab?

Auf den Seychellen verbrachte die Kölnerin zuerst romantische Stunden mit Keno. Für das abendliche Dinner warf sie sich in ein zweiteiliges Ensemble, bestehend aus einem BH-ähnlichen, schwarzen Crop Top und einem schwarzen langen Rock. Der heiße Anblick auf Dekolleté und die mittlere Bauchpartie machte den Projektingenieur gleich sprachlos. In ein helleres, aufreizendes Trägerkleid schmiss sich Gerda bei Date Nummer zwei mit Marco. Viel Bein und viel Ausschnitt waren hier wohl die Devise – bei dem Fitnesstrainer kam es super an.

Nicht weniger heiß ging es beim dritten Dreamdate mit Tim zu. Zu einem rosafarbenen Satin-Minikleid kombinierte die ehemalige GNTM-Kandidatin einen weißen Gürtel und setzte ihre Kurven damit perfekt in Szene. "Ich mag dein Kleid an dir", war auch Tims Fazit. Für die entscheidende Nacht der Rosen ließ sich Gerda aber noch einmal etwas ganz Besonderes einfallen. Sie erschien in einem aufregenden schwarzen, bodenlangen Glitzerkleid, das sowohl mit einem Front- als auch mit einem Rückenausschnitt verzauberte. Jetzt seid ihr gefragt: Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei "Die Bachelorette"

TVNOW Marco Schmidt und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelorette"

TVNOW Tim Stammberger und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate

TVNOW Bachelorette Gerda mit ihren Halbfinalisten Tim, Keno und Marco



