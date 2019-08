Wie stark beeinflusst diese Entscheidung das Bachelorette-Finale? Am Mittwochabend schockte Tim Stammberger die Zuschauer und Rosenlady Gerda Lewis (26) mit seinem Zögern: Der Polizist nahm die Rose im Halbfinale noch nicht an – stattdessen sprach er unter vier Augen mit der Blondine über seine Gefühle. Womöglich hat Tim mit seiner Aktion nun den Weg für seinen Konkurrenten Keno Rüst geebnet – Promiflash spielt die möglichen Final-Szenarien durch!

Szenario 1: Tim geht, Marco rückt nach

Sollte der 25-Jährige sich wirklich entscheiden, vor der allerletzten Nacht der Rosen freiwillig das Handtuch zu werfen, könnte Marco Schmidt seinen Platz einnehmen – ähnlich hat es Janine Christin Wallat (24) im vergangenen Jahr in der Bachelor-Staffel mit Daniel Völz (34) erlebt, allerdings verschob sich ihr Exit damit nur ein wenig. So könnte es auch Marco mit einer "Trost"-Rose nun ergehen: Eigentlich hatte sich Gerda bereits gegen den Fitnesstrainer entschieden, indem sie Tim die letzte Rose anbot. Auch auf dem Dreamdate der beiden ging es eher freundschaftlich als romantisch zu. Damit ist klar: In diesem Fall ginge die letzte Rose der Blondine an Keno.

Szenario 2: Tim bleibt, Marco geht

Diese Konstellation hatten nicht nur die Promiflash-Leser vor einigen Tagen schon im Sinn, auch die Bachelorette wünschte sich Tim und Keno als ihre letzten verbliebenen Teilnehmer. Doch wäre dann wirklich alle Anspannung weg, die den zweifelnden Halbfinalisten und Gerda bei ihrem Dreamdate gestört hatte? Sein zögerliches Verhalten bei der vorletzten Zeremonie könnte die Influencerin verunsichern – immerhin hatte sie mit seinem Konkurrenten bislang keine Krisen und zuletzt ein durchweg positives Rendezvous auf den Seychellen erlebt. Viele Zuschauer sehen Keno daher als Favoriten auf den Staffelsieg in diesem Jahr.

Szenario 3: Tim und Marco gehen

Es wäre der absolute Knaller: Die Halbfinalisten würden Gerda die Entscheidung abnehmen und Keno als einzigen Kandidaten übrig lassen! "Tim steigt aus und Marco will keinen Trostpreis. Zack, Ende. Fertig. Das würde ich mir so wünschen", lautete nur einer der Twitter-Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, dass das passiert? Stimmt in unserer Umfrage ab!

