Könnte in dem stets freundlichen Tobias Wegener (26) ein Lügner stecken? Bei Promi Big Brother betonte der ehemalige Love Island-Kandidat, Single zu sein und schon seit Monaten kein Date mehr gehabt zu haben. Während der Show bändelte der Hottie dann mit Siegerin Janine Pink (32) an und die beiden verließen das Format als Paar. Doch war der Sonnyboy zu diesem Zeitpunkt an eine andere Frau vergeben? Die 27-jährige Daniela macht Tobi jedenfalls nun schwere Vorwürfe!

Gegenüber Bild erklärt die Blondine aus Bergisch Gladbach: Die letzten drei Monate vor der Sendung habe sie sich immer wieder mit dem Fitness-Liebhaber getroffen, sie seien sogar zusammen im Urlaub gewesen. "Wenige Tage vor seinem Start bei 'Promi Big Brother' war er noch bei mir – und hat mir direkt vorher eine Nachricht geschickt, dass er keinen Mist macht und ich auch keinen machen soll", packt die Versicherungskauffrau aus. Die passende Sprachaufnahme liege der Bild-Zeitung vor.

Ob sie fest zusammen waren, weiß Daniela nicht. "Aber für mich war klar: Das ist etwas Ernstes. Das hat er mir auch gesagt", beteuert sie. Nach der Show hörte die 27-Jährige nichts mehr von Tobi – er habe auch ihre Anrufe ignoriert. Auf Anfrage der Zeitung wollte sich der Reality-Star zu den Vorwürfen nicht äußern.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-Star

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, bekannt aus "Love Island"

