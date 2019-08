Elena Miras (27) platzt der Kragen – die negativen Kommentare gehen einfach zu weit! Seitdem die aktuelle Das Sommerhaus der Stars-Staffel über die TV-Bildschirme flimmert, wird die ehemalige Love Island-Kandidatin im Netz übel angefeindet und beschimpft. Die allererste Folge mit ihr war kaum ausgestrahlt, da kassierte sie schon den ersten Shitstorm. Und mit der Zeit scheint es nicht besser geworden zu sein. Im Gegenteil: Elena muss sich mit jeder Menge Hate auseinandersetzen.

Mit einem mutigen Bild, das die Schweizerin auf ihrem Instagram-Account postete, will sie ein Zeichen setzen. Die junge Mutter steht vor einer Wand, an der kleine Zettel mit Beleidigungen und Beschimpfungen hängen. Unter anderem sind Äußerungen wie "Assi", "Psycho" und "Du verdammte Hexe" darauf zu lesen. Eine Botschaft hält die 27-Jährige in der Hand: "Stop Mobbing". Zu dem Schnappschuss hielt Elena fest, dass das vergleichsweise die harmlosen Kommentare sind. Und tatsächlich behält sie damit recht. In ihrer Story veröffentlichte sie private Nachrichten, die sie in letzter Zeit erreicht haben – und viele davon gehen extrem unter die Gürtellinie.

Elenas Community reagierte allerdings gespalten auf den Post. Während zahlreiche Promis wie Antonia Elena, Jenefer Riili, Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) dem Reality-Star Mut zusprachen, kritisierten manche User Elenas Doppelmoral. "Die Message dahinter finde ich gut, aber du beleidigst und beschimpfst Menschen leider auch viel, deswegen ist das in sich etwas widersprüchlich", lautete ein Kommentar, der bei vielen anderen Followern Anklang fand.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Darstellerin

TVNOW Elena Miras bei "Das Sommerhaus der Stars"

