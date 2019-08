Eine Hollywood-Ikone feiert runden Geburtstag: Richard Gere wird heute 70 Jahre alt! Seit den 1980er Jahren ist der Schauspieler nicht mehr aus dem Business wegzudenken. Ob rührende Filme wie "Hachiko" oder "Das Lächeln der Sterne", Krimi-Streifen wie "Ein Mann für gewisse Stunden" oder sein All-Time-Favorite Pretty Woman – der US-Amerikaner hat sich in die Herzen der Cineasten gespielt. Seinen heutigen Ehrentag kann Richard (70) mit zwei ganz besonderen Menschen zelebrieren: seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn!

Fans romantischer Komödien kommen an dem Kino-Liebling nicht vorbei: Nicht nur mit "Pretty Woman" begeisterte er Zuschauer auf der ganzen Welt, auch Werke wie "Die Braut, die sich nicht traut" und "Darf ich bitten?" zaubern dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht. Doch Richard überzeugte auch in ernsthaften und teils finsteren Rollen wie in "Arbitrage" oder "Untreu". Es klingt unglaublich, aber der Leinwand-Held ist trotz unzähliger heiß geliebter Filme nie für einen Oscar nominiert worden! Dafür kann Richard stolz auf vier Golden Globes-Nominierungen blicken, von denen eine zum Award für seine Rolle in "Chicago" geführt hat. Seine schönsten Film-Momente und einen Ausschnitt aus seiner aktuellen Serie "MotherFatherSon" seht ihr unten in der Bildergalerie.

Erst vor wenigen Monaten ist der Sohn eines Versicherungsvertreters und einer Hausfrau zum zweiten Mal Vater geworden: Seine Frau Alejandra Silva (36) brachte im Februar einen Sohn zur Welt. Doch nicht nur mit seinem Privatleben, auch mit seinem Engagement für den guten Zweck sorgt Richard immer wieder für Schlagzeilen. Vor wenigen Wochen brachte der bekennende Buddhist und Freund des Dalai Lama Wasser und Lebensmittel auf zwei "Open Arms"-Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer und forderte, dass die Boote mit Geflüchteten an Bord in Italien anlegen dürfen.

Rex Features / ActionPress Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Carlos Alvarez/Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere auf dem San Sebastian-Filmfestival 2016

Instagram / alejandragere Alejandra und Richard Gere beim Dalai Lama

ActionPress/United Archives GmbH Jennifer Lopez und Richard Gere in "Darf ich bitten?" (2004)

ActionPress/ Rex Features / Rex Features Richard Gere in "Ein Mann für gewisse Stunden" (1980)

Rex Features / ActionPress Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

ActionPress / Rex Features / Rex Features Richard Gere und Diane Lane in "Das Lächeln der Sterne" (2008)

ActionPress/Collection Christophel © Stage 6 Films / Inferno Distribution Richard Gere in "Hachiko" (2009)

ActionPress/ Rex Features / Rex Features Richard Gere und Susan Sarandon in "Arbitrage" (2012)

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Richard Gere in der Serie "MotherFatherSon" (2019)



