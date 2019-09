Heute Abend ist es wieder so weit – im Grill den Henssler Sommer-Special tritt Steffen Henssler (46) gegen drei prominente Konkurrenten an. Dieses Mal wagen Handball-Star Silvio Heinevetter (34), Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (38) und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (27) das Grill-Duell gegen den Profi-Koch. Die Zuschauer dürfen sich bereits auf eine Menge Spannung und freche Wortgefechte freuen. Vor allem Motsi packt so richtig der Kampfgeist – sie fordert Steffen zu einer krassen Wette heraus!

Das geht nun aus einer Vorab-Pressemitteilung des Senders VOX hervor. Nachdem Steffen sich über Motsis Hauptgericht lustig macht – "Snoek Braai – Gegrillte Makrele mit Aprikosen und Pataten" – fordert die Profitänzerin den Gastronomen auf: "Wenn ich dieses Gericht gewinne, tanzt Steffen bei 'Let’s Dance!'" Eine furchtbare Vorstellung für den 46-Jährigen. "Da gehe ich ja lieber in den Dschungel!", erwidert er – und bereut es sofort. Denn der Moderatorin Annie Hoffmann ist seine Aussage natürlich nicht entgangen: "Steffen Henssler hat gerade angeboten, dass er ins Dschungelcamp geht, wenn er verliert. Sie haben das alle gehört", witzelt die TV-Beauty.

Ob Steffen das am Ende wirklich durchziehen wird? Schließlich hat er mit Shopping Queen, Wer wird Millionär und der "TV total PokerStars.de Nacht" zwar schon einige TV-Formate getestet – musste sich tatsächlich aber noch nie in einer Reality-Show beweisen! Könnt ihr ihn euch im Dschungel vorstellen? Stimmt ab!

