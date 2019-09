Ein großer Tag für Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (15)! Am Samstagmittag ist die Tochter des norwegischen Kronprinzen Haakon (46) und dessen Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit (46) konfirmiert worden. Für diesen Anlass schlüpfte die 15-Jährige ganz nach Tradition in die norwegische Nationaltracht: ein aufwendig gefertigtes, kunterbuntes Gewand, das auch Bunad genannt wird. Prinzessin Ingrids Ausführung ist zudem ganz schön wertvoll: Die Tracht der Prinzessin soll knapp 6.000 Euro gekostet haben!

Wie ein Adelsexperte gegenüber dem norwegischen Magazin Se og Hør berichtete, sei die Robe ein großzügiges Present von Ingrids Großeltern Königin Sonja und König Harald (82) gewesen! Das traditionelle Kleidungsstück soll den Trachten nachempfunden sein, die schon im frühen 19. Jahrhundert von den norwegischen Frauen getragen wurden. "Mit diesem Geschenk zeigt das Königspaar, dass es Norwegens kulturelles Erbe sehr schätzt, und ich bin sicher, dass Ingrid Alexandra mit der neuen Tracht sehr zufrieden ist", betonte der Royal-Experte. Somit hat dieses Outfit nicht nur einen hohen materiellen Wert – sondern vor allem auch einen emotionalen.

Ingrids Bunad ist zudem ein richtiges Unikat. Nicht nur, dass die Teenagerin sich einige Details persönlich ausgesucht hat – ihre Großmutter Königin Sonja soll eine der Blumenranken am Rock selbst gestickt haben! Zudem sollen in der Tracht die Initialen sowie das Konfirmationsdatum der Prinzessin eingenäht worden sein. Was sagt ihr zu dem außergewöhnlichen Kleid? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

LISE AASERUD/AFP/Getty Images Die norwegische Königsfamilie an Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation

LISE AASERUD/AFP/Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen bei ihrer Konfirmation

TERJE PEDERSEN/AFP/Getty Images Prinz Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen

