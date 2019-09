Catharina Maranca (20) hat ein paar schwere Tage hinter sich! Seit ihrer Teilnahme bei der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel darf die Beauty sich über eine stetig wachsende Fan-Gemeinde im Netz freuen. Doch in den vergangenen Tagen herrschte Funkstille auf ihrem Account – nun klärte die Brünette den Grund für ihre überraschende Social-Media-Auszeit auf: Catharina war in großer Sorge um ihre Mutter!

"Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich mich in den letzten Tage nicht gemeldet habe – ich brauchte 'ne kleine Pause", erklärte die Freundin von Nachwuchskicker Felix Götze (21) in ihrer Instagram-Story und schilderte weiter: "Als ich aus Russland wiedergekommen bin, hatte meine Mama einen Autounfall und lag dann im Krankenhaus, was mich sehr, sehr mitgenommen hat." Catharina habe sehr unter der Ausnahmesituation gelitten. "Ich war viel zu Hause, hab sehr viel geschlafen, viel geweint."

Deswegen auch die Insta-Pause – sie hätte es nicht geschafft, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. "Ich fand aber trotzdem, dass ich euch das schuldig bin, das zu erklären", betonte Catharina und gab dann abschließend noch kleines Update zu ihrer Mama: "Ihr geht es mittlerweile wieder ganz gut und ich versuche jetzt auch, mich wieder aufzupäppeln."

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca, Model und Influencerin

Instagram / catharinamaranca Model Catharina Maranca

Instagram / catharinamaranca Ex-GNTM-Kandidatin Catharina in Los Angeles

