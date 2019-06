Was für süße Hochzeitsgäste! Vergangenen Mittwoch traten Mario Götze (27) und seine Ann-Kathrin (29) nach ihrer standesamtlichen Hochzeit 2018 erneut vor den Traualtar. In traumhafter Location auf Mallorca gaben sich der Profifußballer und die blonde Beauty das Jawort. Unter den geladenen Gästen durfte natürlich einer nicht fehlen: Marios Bruder Felix (21) – und der teilte jetzt ein süßes Bild mit seiner Freundin Catharina Maranca (19).

Auf seinem Instagram-Account postete der kleine Bruder nun eine erste Aufnahme von sich und seiner Catharina auf der Sonneninsel. Er warf sich für die Hochzeit seines Bruders in einen schicken, schwarzen Anzug – das Model trug eine traumhafte, mit Blüten verzierte Robe. Das Foto versah der 21-Jährige mit einer schlichten Bildunterschrift: "A&M" gefolgt vom Hochzeitsdatum seines Bruders und seiner Schwägerin.

Bei seiner Community kam das süße Couple-Pic super an und zahlreiche Follower drückten innerhalb weniger Minuten bereits tausendfach auf den Like-Button. Und auch dem frischgebackenen Ehemann entlockte der Schnappschuss einige Herz- und Feuer-Emojis. Was sagt ihr zu Felix und Catharinas Hochzeits-Outfits? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MEGA Mario Götze und seine Ann-Kathrin bei ihrer Hochzeit

Instagram / catharinamaranca Felix Götze und Catharina Maranca

Getty Images Mario und Felix Götze im Oktober 2018

