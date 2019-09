Geht bei Lina Kolodochka jetzt alles Schlag auf Schlag? Die schöne Blondine musste direkt zwei Kuppelshow-Pleiten wegstecken: Weder konnte sie den Bachelor 2018, Daniel Völz (34), für sich gewinnen, noch fand sie bei Bachelor in Paradise die große Liebe. Seit Juni 2019 ist die Liebessuche für Lina aber Geschichte: Sie gab bekannt, dass sie mit Profi-Fußballer Erdem Özgenç den perfekten Partner gefunden hat! Wie ernst es den beiden ist, verriet sie jetzt auf Social Media: Lina und ihr Liebster wohnen sogar schon zusammen!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die Influencerin den Fragen ihrer Follower. Klar, dass die alles zu ihrer neuen Beziehung wissen wollten. So hakte ein User direkt mal nach, ob sie bereits mit Erdem zusammenwohne. "Aktuell wohnen wir circa einen Monat zusammen. Uns ist das wichtig, dass wir viel Zeit miteinander verbringen, so lange es geht", erklärte die Schönheit daraufhin. Man wisse schließlich erst alles über seinen Partner, wenn man gemeinsam lebe.

Der Haken an der Sache: Erdems Wohnsitz ist in der Türkei. Die gemeinsame Wohnung ist daher erst mal nur vorübergehend. Denn auch wenn Lina sich fest vorgenommen hat, dauerhaft in die Heimat ihres Schatzes zu ziehen, muss sie demnächst zurück nach Deutschland fliegen: "Wir haben bereits Pläne, wo und wie wir zusammenleben werden. Allerdings habe ich noch meine Uni in Deutschland, deswegen müssen wir schauen, wie wir alles unter einen Hut bekommen", erklärte Lina auf Nachfrage weiter.

Instagram / linakk Lina Kolodochka mit Erdem Özgenç

Instagram / linakk Erdem Özgenç und Lina Kolodochka in Ankara

Instagram / linakk Lina Kolodochka, Bachelor-Kandidatin 2018

