Ist sie nun in einer Beziehung oder nicht? Tänzerin Ekaterina Leonova (32) hält ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst kürzlich tauchte sie allerdings bei einem Event im Dirndl auf – mit der Schleife auf der rechten Seite, was für "vergeben" steht. Promiflash traf vor wenigen Tagen ihren Let's Dance-Kumpel Massimo Sinató (38) und versuchte, von ihm Details herauszukitzeln!

Beim Mall of Berlin-Tanzevent sprach Promiflash mit dem Ehemann von Rebecca Mir (27) und wollte von ihm wissen, ob Ekaterina nun einen Freund hat oder nicht. "Ich bin mit Ekat so als Kollege befreundet, aber von einer Beziehung weiß ich nichts. So eng sind wir dann auch nicht", gestand Massi offen. Seine Vermutung: Die Tänzerin habe einfach nur die Schleife falsch gebunden.

Und Ekaterina selbst? Auf die Schleife angesprochen, versuchte sie schon am Wochenende, der Beziehungsfrage aus dem Weg zu gehen: "Sie ist von der Mitte verrutscht!" Doch auch diese Aussage korrigierte sie schnell, immerhin steht dieses Zeichen in der Trachtensprache für "Jungfrau". "Man hat mir die gebunden", meinte sie letztendlich zwinkernd.

Getty Images Ekaterina Leonova im Juli 2019

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Ekaterina Leonova und Massimo Sinató

Anzeige

Instagram / ekatleonova "Let's Dance"-Coach Ekaterina Leonova, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de