Am 29. Juli brachte Jade Roper Tolbert ihren Sohn Brooks zur Welt – und das in ihrem eigenen begehbaren Kleiderschrank! Es war eine Geburt, mit der Jade SO nicht gerechnet hätte – aber trotz des ungewöhnlichen Ortes kam der kleine Brooks ohne Komplikationen auf die Welt. Allerdings schien er Probleme mit dem Magen zu haben. Natürlich wollen seitdem alle Fans der britischen Bachelor in Paradise-Teilnehmerin wissen, wie es dem Kleinen geht. Nun gab die 32-jährige Jade ihren Social-Media-Followern ein Update.

"Ich habe euch ja gesagt, ich gebe euch ein Update zu Brooks' Magenproblemen … aber dann war er so ein braves Baby und schlief so gut, war nicht quengelig und gut zu stillen", erzählt Jade zu Beginn des Videos, das sie als Instagram-Story veröffentlichte. Als sie später aber begann, Milch- und Sojaprodukte zu essen und ihr Sohn daraufhin nach dem Stillen zu weinen begann, merkte sie, das etwas nicht stimmte. Der kleine Brooks wurde getestet – und siehe da: Er ist laktoseintolerant und darf möglicherweise auch kein Rindfleisch essen, ansonsten gehe es ihm aber gut.

"Jetzt fühlen wir uns aber wenigstens besser, weil wir eine Antwort haben und unser kleiner Mann nicht mehr so viel Schmerzen spüren muss, und das ist so eine Erleichterung”, so das TV-Gesicht bestärkt. Darüber hinaus hat Brooks auch ein zu ausgeprägtes Lippenbändchen – auf Anraten des Kinderarztes solle dieses aber nicht entfernt werden, wie Jade ebenfalls offenbart.

