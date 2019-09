Bei diesem Anblick sind ihre Fans baff! Die australische Influencerin Tammy Hembrow (25) liebt es, ihren Followern im Netz ihren durchtrainierten Körper zu präsentieren. Um nach der Geburt ihrer zwei Kinder fit und gesund zu sein, trainiert die Blondine ausgiebig im Gym. Diesen Fitness-Erfolg soll ihre Community auch sehen – dafür schmeißt sie sich mit Vorliebe in knappe, körperbetonte Outfits. Ihre Supporter sind überwältigt von den heißen Fotos der Zweifach-Mama!

Mit ihrem aktuellen Instagram-Bild sorgt die 25-Jährige für ordentlich Aufsehen: Sie rekelt sich lasziv in einem Bikini – das Oberteil ist so schmal geschnitten, dass Tammys Brüste unten herausblitzen. Für dieses Selbstbewusstsein wird sie im Netz gefeiert: "Wow, wie kann man nur so gut aussehen – du hast zwei Kinder!", schwärmt beispielsweise ein Follower. Andere User halten Tammy jedoch vor, dass sie sich zu freizügig inszeniere. Immerhin habe sie als Mutter eine gewisse Verantwortung.

Kritik nimmt sich die Beauty aber nicht wirklich zu Herzen, wie sie im Netz immer wieder deutlich macht. Sie sei stolz auf ihre körperliche Entwicklung und wolle beweisen, dass sie sich endlich wohl in ihrer Haut fühlt!

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, australische Influencerin

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern

