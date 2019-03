Mit über acht Millionen Followern im Netz war Tammy Hembrow (24) bereits vor ihrem Auftritt auf der Fitnessmesse in Köln ein echter Superstar. Ein Jahr später kennt die 23-Jährige aber wirklich jeder – mittlerweile ist die Australierin auch in Deutschland mega-beliebt! Tagtäglich nimmt die Mama zweier Kinder ihre Abonnenten durch ihren Alltag mit. Auch im Gym darf die Kamera nicht fehlen. Der Muskel-Star hat einen echten Traumbody: Jetzt lüftet sie das Geheimnis dahinter!

Wie die britische Daily Mail berichtet, hat die hübsche Blondine am vergangenen Sonntag endlich das Geheimnis ihres perfekt durchtrainierten Körpers gelüftet. In vier Instagram-Videos zeigte Tammy, wie sie ihren Sixpack in Form hält. Dabei verwende sie nicht nur Gewichte, sondern integriere auch Übungen an der Stange und auf der Liege in ihren Trainingsplan. Die meiste Zeit arbeite sie jedoch mit ihrem eigenen Körpergewicht, wie in ihrer Insta-Story zu sehen war.

Muskelaufbau ist ein Knochenjob: Wie Tammy erst kürzlich im Interview mit New Idea verriet, sei es besonders wichtig, auf die richtige Menge Proteine und komplexe Kohlenhydrate zu achten. "Ich esse alle zwei bis drei Stunden", gestand sie weiter. "Hühnerbrust, Truthahn und Fisch" helfen ihr persönlich am besten, ihre Mucki-Ziele zu erreichen.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Gym

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Fitness-Model

Getty Images Tammy Hembrow bei der HiSmileTooth Whitening Party im Dezember 2018

