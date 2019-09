Justin Bieber (25) überrascht seine Fans mit einem emotionalen Statement! Mit zarten 13 Jahren änderte sich das Leben des Sängers komplett. 2008 wurde ein Musikmanager im Netz auf Justin aufmerksam und schon ein Jahr später erfreute er seine Fans mit der Debüt-Single "One Time". Doch mit dem Erfolg im Teenie-Alter kamen nicht nur Ruhm und Reichtum, sondern auch heftige Abstürze, Drogenexzesse und Skandale. In einem offenen Brief spricht der Kanadier nun über die Probleme, die das Leben als Kinderstar mit sich bringt.

"Es liegt ein enormer Druck und viel Verantwortung auf einem Kind, dessen Gehirn, Emotionen und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, noch nicht voll entwickelt sind", offenbart der 25-Jährige in einem Instagram-Post und erinnert sich an die Anfänge seiner Karriere zurück. Ganz plötzlich hätten ihm Millionen von Menschen versichert, wie talentiert er sei und wie sehr sie ihn lieben würden. Letztlich sei genau das zu viel für den Musiker geworden. "An diesem Punkt war ich 18, hatte Millionen verdient, die Welt stand mir offen, aber ich wusste absolut nichts über das reale Leben", zeigt er sich nachdenklich und gibt zu, dass er mit der Situation ziemlich überfordert gewesen sei.

Heute hat Justin gelernt, mit all dem umzugehen – denn in seiner Freundin Hailey (22) hat er seine große Liebe und Unterstützung gefunden. "Mit der Ehe kommen Geduld, Vertrauen, Verpflichtungen, Güte, Bescheidenheit und all die Dinge, die es braucht, um ein guter Mann zu sein", erklärt der Popstar und wünscht sich, dass seine Follower ein offenes Ohr für seine emotionalen Zeilen haben.

Instagram / justinbieber Musiker Justin Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2019

