Was für ein magischer Auftritt! Lily-Rose Depp (20) tritt langsam aber sicher in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern Johnny Depp (56) und Vanessa Paradis (46). Die Blondine feierte kürzlich ihren 20. Geburtstag und ist zu einer richtigen Lady herangewachsen. Mittlerweile ist Lily ein gefragtes Model, aber auch – wie ihr Papa – eine begabte Schauspielerin. Ihr neuer Netflix-Film "The King" wurde nun bei den Filmfestspielen in Venedig präsentiert – und dazu schmiss sich die Hauptdarstellerin ordentlich in Schale.

Am Montag schritt die Schönheit in der italienischen Stadt gemeinsam mit ihren Co-Stars wie Timothée Chalamet, Tom Glynn-Carney oder Joel Edgerton (45) über den roten Teppich – und zog dabei wohl alle Blicke auf sich. In einem rosé-farbenen Kleid von Chanel mit passendem Schal glich der Hollywood-Nachwuchs nahezu einem elfengleichen Wesen – und verzauberte die Fotografen reihenweise.

Worauf die Zuschauer aber auch einen besonderen Blick geworfen haben dürften, war ihr Umgang mit Kollege Timothée. Den beiden Film-Gesichtern wurde einige Zeit lange ein heißer Flirt nachgesagt. Von dem war bei der Veranstaltung allerdings keine Spur mehr. Die letzten gemeinsamen Fotos tauchten im Dezember vergangenen Jahres auf.

Getty Images Lily-Rose Depp bei der Premiere von "The King" bei den Filmfestspielen in Venedig

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp und Timothée Chalamet bei den Filmfestspielen in Venedig

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de