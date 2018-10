Bahnt sich hier die nächste Promi-Beziehung an? Im April dieses Jahres wurde bekannt: Bei Lily-Rose Depp (19) und Ash Stymest (27) ist das Liebesfeuer nach knapp zweieinhalb Jahren gemeinsamer Zeit erloschen. Für Lily gab es aber rasch Ablenkung: Sie steht aktuell für die Netflix-Produktion "The King" vor der Kamera. Nun scheint es so, als ob der neue Job auch einen neuen Flirt mit sich brachte: Angeblich soll es am Set zwischen Lily und Co-Star Timothée Chalamet gefunkt haben!

Mehrere Fan-Accounts auf Instagram posteten nun Fotos, die darauf hinweisen, dass Lily und Timothée mehr als nur Kollegen sein könnten. Auf den Aufnahmen sieht man die Schauspieler zusammen beim entspannten Spaziergang durch den Central Park. Andere Schnappschüsse zeigen die beiden in dem Lokal Mud Coffee in New York. Dicht stehen die vermeintlichen Turteltauben nebeneinander, Lily scheint sogar ihren Arm um den "Call Me By Your Name"-Darsteller zu legen.

Weder Lily noch Timothée wollten sich auf Anfrage des Magazins People zu den Gerüchten äußern. Einen guten Fang würde das Model aber auf jeden Fall machen: Timothée wurde in diesem Jahr nicht nur als jüngster Kandidat seit 1940 für einen Oscar in der Kategorie "Bester Schauspieler" nominiert, sondern mausert sich auch zum absoluten Frauenschwarm. Neulich offenbarte niemand Geringeres als Jennifer Lawrence (28), eine Schwäche für den 22-Jährigen zu haben.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

KCS Presse / Splash News Lily-Rose Depp im Grand Palais in Paris

Anzeige

Neilson Barnard/Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de