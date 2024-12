Lily-Rose Depp erzählt süße Geschichte über ihren Bruder

Lily-Rose Depp (25) hat in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" seltene Einblicke in ihre Kindheit mit ihrem Bruder Jack Depp (22) gewährt. Während sie ihren neuen Film "Nosferatu" vorstellte, erzählte sie von einer gemeinsamen Leidenschaft der beiden: Schon als Kinder waren sie von der Dracula-Geschichte fasziniert. Inspiriert von der "Meet the Monsters"-Serie des Komikerduos Abbott und Costello hatte Jack im Alter von drei oder vier Jahren damit begonnen, sich als Dracula zu verkleiden und berühmte Textzeilen mit ernsthafter Miene nachzusprechen. "In gewisser Weise bin ich quasi als die ältere Schwester von Dracula aufgewachsen", witzelte die Schauspielerin.

Diese Kindheitserinnerungen haben Lily-Rose offenbar bei der Entscheidung, an dem neuen Vampirprojekt mitzuwirken, stark beeinflusst. "Als ich die Möglichkeit bekam, für diesen Film vorzuspielen, dachte ich nur: 'Wie cool und passend ist das?'", erzählte sie. Für ihren Bruder, der ein eher ruhiges Leben abseits des Rampenlichts führt, war es ein Volltreffer – er habe den Film geliebt, verriet sie weiter. Während Lily-Rose ihre Karriere im Showbusiness früh startete und eine steile Laufbahn als Schauspielerin und Model hinlegte, arbeitet Jack entspannt hinter den Kulissen. Laut der Daily Mail war er in den letzten Jahren bei L’Area, einem libanesischen Restaurant in Paris, im Service tätig.

Lily-Rose, die früh den Weg vor die Kameras fand, schwärmte zudem von ihrer eigenen Kreativität als Kind. So erinnerte sie sich an eine imaginäre Band namens "Pink Elephants", die sie zusammen mit Harley Quinn Smith gründete, als sie sechs war. Die Gruppe sei komplett von Elefanten inspiriert gewesen, überlebte jedoch nicht lange. Während ihre Kindheit von künstlerischem Ausdruck geprägt war, scheint Jack sich bewusst für ein einfacheres Leben entschieden zu haben. Die beiden verbindet jedoch bis heute eine enge Geschwisterbeziehung, geprägt von gemeinsamen Leidenschaften und Erinnerungen.

Jack und Lily-Rose Depp am Flughafen LAX

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

