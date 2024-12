Lily-Rose Depp zeigt sich verliebt mit Freundin 070 Shake

Lily-Rose Depp (25) und ihre Freundin 070 Shake (27) wurden beim Verlassen der Afterparty zum Film "Nosferatu" in Los Angeles gesichtet. Hand in Hand verließen sie am Donnerstag den Sunset Boulevard Tower. Während die Tochter von Johnny Depp (61) das Blitzlichtgewitter über sich ergehen ließ, schützte sich die Rapperin vor den Paparazzi. Mit gesenktem Blick huschte die Musikerin an den Fotografen vorbei – Lily-Rose hielt sie dabei stets an der Hand.

Für die Premiere des Horrorfilms warf sich das Paar besonders in Schale. Lily-Rose trug ein silberfarbenes Kleid, zu dem sie eine derbe schwarze Lederjacke kombinierte. Ihre Haare trug sie offen, klemmte allerdings zwei geflochtene Strähnen nach hinten. 070 Shake präsentierte sich in einem locker sitzenden Zweiteiler, bestehend aus grauer Anzughose und gleichfarbiger Weste. Darunter zog sie ein weißes Hemd an und rundete ihren Look mit klobigen Stiefeln ab. Nach dem Blitzlichtgewitter stiegen die beiden in ein Auto und unterhielten sich angeregt.

Lily-Rose und 070 sind seit knapp zwei Jahren in einer Beziehung und könnten wohl kaum glücklicher sein. In einem Interview mit E! News kam die Schauspielerin aus dem Schwärmen überhaupt nicht mehr heraus. "Es ist diese Art von... ich weiß nicht. Man kann dieses Gefühl nicht beschreiben", freute sie sich und betonte: "Ich bin sehr glücklich." Das erste Mal zusammen wurden die beiden im Februar 2023 auf der Pariser Fashion Week gesehen und zeigen sich seither als unzertrennlich.

Backgrid 070 Shake und Lily-Rose Depp im Dezember 2024

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose Depp mit ihrer Freundin 070 Shake

