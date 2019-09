Diese Lady hätte Fabiano Carrozzo gerne gesehen, als er bei Die Bachelorette aus der Limousine gestiegen ist! Der charmante Italiener nahm in diesem Jahr an dem rosigen Kuppelformat teil, fand in Gerda Lewis (26) aber nicht sein Perfect Match. Schon nach der zweiten Folge war für ihn Schluss. Aber das war nicht so schlimm für den Reality-Star, denn er hätte sich sowieso eine ganz andere Rosenlady gewünscht: Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30)!

Bei "Guten Morgen Deutschland" durfte die quirlige Blondine vergangene Woche ihr Herzblatt suchen und auch Fabiano war unter den möglichen Auserwählten. Tatsächlich entschied sich die Ex-Let's Dance-Kandidatin für den Karlsruher, mehr wurde daraus aber nicht. Nach dem Date ließ sich der Bartträger auf Instagram aber dennoch zu einem Riesen-Kompliment hinreißen und offenbarte: "Als damals in der Presse unter anderem auch darüber spekuliert wurde, dass Evelyn die Bachelorette werden sollte, habe ich mich leider schon zu früh gefreut – sie hätte ich mir tatsächlich gewünscht", schwärmte er in den höchsten Tönen. Der Anblick von Gerda habe ihn dann doch etwas enttäuscht.

Während für Evelyn schon klar ist, dass sich zwischen den beiden nicht mehr entwickeln wird, hat Fabiano noch Hoffnung. "Vielleicht bekomme ich ja doch noch eine letzte Rose von dir", sprach er die verpeilte Frohnatur direkt an.

