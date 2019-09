Am Freitagmorgen sollte Evelyn Burdecki (30) wieder Mal verkuppelt werden: Bei "Guten Morgen Deutschland" kämpften drei kostümierte Herren um die Gunst der einstigen Bachelor in Paradise-Kandidatin. Am Ende gewann der Single im Schweinekostüm – der sich als Ex-Bachelorette-Boy Fabiano Carrozzo entpuppte! Rein optisch schien der Südländer der attraktiven Blondine schon mal zu gefallen. Doch sind Evelyn und Fabiano sich beim anschließenden gemeinsamen Frühstück dann auch nähergekommen?

Promiflash hat beim Let's Dance-Event in der Mall of Berlin nachgehakt! "Das war ein ganz nettes Viererdate", erzählte Evelyn, die am Ende mit allen drei Männern frühstücken wollte, anstatt nur mit Gewinner Fabiano. "Alle drei waren ganz tolle Männer, total süß", schwärmte die 30-Jährige weiter. "Ich hab' ihnen natürlich auch alles Gute gewünscht und dass ich sie alle total nett fand – aber leider war nix Richtiges dabei", resümierte sie. Dieser Kuppelversuch ist also gescheitert! Fabiano und Co. konnten die amtierende Dschungelkönigin nicht von sich überzeugen.

Dabei war der Beau doch so angetan von der Ulknudel! Evelyn sei für ihn auch keine Unbekannte gewesen. "Ich kenne sie schon seit Längerem. Man kennt sie ja aus dem Fernsehen und ich folge ihr auch auf Instagram. Sie ist eine echte Traumfrau", hatte Fabiano noch vor ihrem Date betont. Findet ihr, die beiden hätten ein hübsches Paar abgegeben? Stimmt ab!

