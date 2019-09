Jennifer Lopez (50) weiß schon ganz genau, wo sie sich guten Rat holt! Ruth Bader Ginsburg ist nicht nur eine gewichtige Stimme, wenn es um das Justizwesen der Vereinigten Staaten von Amerika geht. Auch, wie man eine glückliche Ehe führt, weiß Ruth genau. Fünfzig Jahre – bis zu seinem Tod – war die Richterin des US-amerikanischen Supreme Court mit ihrem Ehemann Marty verheiratet. Ob sie J.Lo gute Tipps geben kann?

Wen sie anlässlich ihrer bevorstehenden Hochzeit mit Alex Rodriguez (44) um Rat fragen könnte, war der Sängerin sofort klar. Wie Just Jared berichtet, erzählte Ruth auf dem diesjährigen Library of Congress National Book Festival, dass Jennifer sie angerufen hätte. "Sie sagte, sie wolle mich treffen und mir ihren Verlobten Alex Rodriguez vorstellen". J.Lo und A-Rod hätten die Richterin schließlich bei ihr besucht. Es sei ein netter Besuch gewesen. "Sie wollte in erster Linie fragen, ob ich ein Geheimnis für eine glückliche Ehe habe." Ruth wusste auch einen guten Ratschlag: "Manchmal hilft es, ein bisschen taub zu sein."

Jennifer kann Ehe-Ratschläge allem Anschein nach gebrauchen: Sie war bereits dreimal verheiratet. Die Ehe mit Ojani Noa (45) hielt ein Jahr, die Ehe mit Cris Judd immerhin zwei und mit Latin-Star Marc Anthony (50) war sie ganze zehn Jahre verheiratet. Vielleicht klappt's ja mit Ruths Ratschlag jetzt endlich für immer!

Getty Images Ruth Bader Ginsburg, Juristin

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez auf der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei den Oscars 2019

