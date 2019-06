Im März gaben Jennifer Lopez (49) und Alex Rodriguez (43) ihre von vielen Fans heiß ersehnte Verlobung bekannt. Der ehemalige Baseball-Star hielt im gemeinsamen Pärchenurlaub an einem Strand auf den Bahamas um die Hand der Sängerin an. Während Alex lediglich eine Scheidung hinter sich hat, trat J.Lo bereits dreimal zuvor vor den Traualtar. Jetzt verriet die 49-Jährige allerdings, dass sie zwei ihrer Ehen gar nicht zählt!

"Ich war dreimal verheiratet: Eine [Ehe] hielt neun Monate und eine elf Monate. Deshalb zähle ich diese nicht wirklich", sagte Jennifer in einem Behind-the-Scenes-Video zu ihrer "It’s My Party"-Tour auf ihrem YouTube-Channel. Die Rede ist von ihrer ersten Ehe mit dem Kellner Ojani Noa (45) und ihrer zweiten Ehe mit ihrem Background-Tänzer Cris Judd. "Die ersten beiden Male, als ich versuchte zu heiraten, war ich sehr jung. Ich sage: 'Versuch zu heiraten'", fügte sie lachend hinzu. "Ich hatte das Gefühl, wenn ich heiraten würde, würde ich immer jemanden haben, aber so funktioniert das Leben nicht. So läuft das nicht, ein schlechter Grund fürs Heiraten", ließ Jen ihre ersten beiden Hochzeiten Revue passieren.

Vor ihrer Beziehung mit Alex war Jennifer offiziell zwar dreimal verheiratet, allerdings bereits viermal verlobt. Kurz vor ihrer Hochzeit mit Ben Affleck (46) 2004 machte der Schauspieler einen Rückzieher – das Paar trennte sich. Wenige Monate nach Auflösung der Verlobung heiratete Jen ihren langjährigen Freund Marc Anthony (50). Aus der zehnjährigen Ehe gingen die Zwillinge Emme und Max hervor.

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Oscars 2019

Getty Images Jennifer Lopez und ihr erster Ehemann Ojani Noa, 1995

Getty Images Cris Judd und Jennifer Lopez im April 2002

