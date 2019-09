Haben die Fans ihrer Sommerhaus-Konkurrenten etwa bei den Herrens randaliert? Das große Finale steht vor der Tür und das macht sich bemerkbar: Während der letzten Wochen wurde der Kampf um den Sieg immer härter. Die VIP-Pärchen lagen sich mächtig in den Haaren und besonders ein Streit zwischen Willi Herren (44) und Johannes Haller (31) war eskaliert. Dieser Konflikt könnte nun über den Bildschirm hinaus für Unruhe gesorgt haben: Willi und seine Jasmin wurden zu Hause von drei aufgebrachten Männern bedroht.

"Jasmin und ich waren daheim. Plötzlich hämmerte es an der Tür und man hörte laute Männerstimmen. Sie schrien, dass wir rauskommen sollten und beschimpften uns", schildert der Ballermann-Star in einem Interview mit Bild und gesteht, dass die beiden ziemlich schockiert gewesen seien. An wüste Drohungen im Netz seien sie zwar mittlerweile gewohnt, "auch von Leuten, die Johannes und Yeliz und deren Kanal folgen und sich von ihnen aufgestachelt fühlen", er sei aber fassungslos, dass sie die Beschimpfungen und Randale nun hautnah erleben müssten, ergänzt Willi.

Ob es sich bei den Männern tatsächlich um Fans ihrer Ex-Mitstreiter handelt, ist bisher allerdings nicht bestätigt worden. Die Täter konnten vor der Polizei fliehen, weshalb derzeit gegen Unbekannt ermittelt würde. Willi habe Anzeige gegen die Verdächtigen erhoben und soll bereits eine offizielle Zeugenaussage gemacht haben.

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Instagram / johannes_haller Reality-TV-Stars Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / williherren Ballermann-Star Willi Herren

