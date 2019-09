Die beiden hat es total erwischt! In der finalen Nacht der Rosen am Mittwoch übergab Bachelorette Gerda Lewis (26) die rote Schnittblume an ihren Traummann Keno Rüst – der sie mit einem strahlenden Lächeln entgegennahm. In der Reunion-Show machten die Reality-TV-Stars dann klar: Auch nach dem Ende der Show sind sie nach wie vor ein glückliches Paar! Und wie tief ihre Gefühle füreinander schon sind, machten die Turteltauben mit ihrem ersten Couple-Netz-Posting deutlich!

Auf Instagram posteten die beiden Bachelorette-Stars ein inniges Knutschbild aus dem Finale. Unter ihrem Foto machte die verknallte Gerda ihrem Angebeteten auch eine zuckersüße Liebeserklärung – inklusive der drei magischen Worte: "Ich habe mich in dich verliebt. Nicht nur wegen deines Aussehens, sondern vor allem wegen deines Charakters. Ich liebe dich!" Und diese Worte konnte ihr Liebling nur erwidern – Keno kommentierte liebevoll: "Ich liebe dich, Babe".

Und die Gefühlsbekundungen tauschten sie nicht nur auf Social Media aus – die Worte sind sogar schon im Alltag im Gebrauch. Auf die Frage von Frauke Ludowig (55) in der Wiedersehenssendung, ob Keno schon "Ich liebe dich" zu Gerda gesagt hätte, entgegnete er mit einem verschmitzten Lächeln: "Mittlerweile täglich."

TVNOW Keno Rüst und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette"

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei "Die Bachelorette" 2019

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei "Die Bachelorette"

