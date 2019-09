Sind Gerda Lewis (26) und Keno Rüst noch immer unzertrennlich? So lautet die Frage, die allen Fans des Flirtformats spätestens seit dem heute ausgestrahlten Die Bachelorette-Finale unter den Nägeln brennt. Ihre allerletzte Rose vergab die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin an den Projektingenieur mit den Worten: "Ich möchte, dass du diese Rose annimmst, dich küssen und umarmen und hoffentlich eine schöne Zukunft mit dir haben." Doch schlendern sie einige Wochen nach den Dreharbeiten wirklich Hand in Hand einer gemeinsamen Zukunft entgegen?

Beim großen Wiedersehen lüftet das Duo auf Nachfrage von Moderatorin Frauke Ludowig (55) endlich das gehütete Geheimnis: "Ja, wir sind zusammen", meint Gerda, greift nach Kenos Hand und strahlt bis über beide Ohren. "Ich muss ehrlich sagen, das war eine superkrasse Belastungsprobe, sich zwei Monate lang komplett zu verschanzen und nur zu Hause zu sitzen. Aber wenn man das überstanden hat, dann freut man sich über alles, was kommt", so das Model weiter. Für die beiden Turteltäubchen geht es demnächst erst einmal zwei Wochen in die USA.

Die finale Folge der Kult-Kuppelshow hielt sowohl für Gerda als auch für die Zuschauer eine Überraschung bereit: Das Model musste den fünften Korb der Staffel hinnehmen – und das von Tim Stammberger, den sie eigentlich mit Keno ins Finale gewählt hatte. Letztendlich kämpfte der Fitness-Fan aber alleine um Gerdas Herz – und das ganz offensichtlich mit Erfolg.

