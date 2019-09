Gerade fand der Rosenkampf bei der diesjährigen Ausgabe von Die Bachelorette ein Ende. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26) hat ihre letzte Schnittblume vergeben. Die Wahl fiel der Blondine nicht allzu schwer – es war nur ein Kandidat übrig. Im Halbfinale schied Marco Schmidt aus und Polizist Tim Stammberger warf freiwillig das Handtuch. Somit verblieb nur noch Keno Rüst und er nahm Gerdas letztes Blümchen an.

Da das Model in seiner Staffel bereits fünf Körbe hinnehmen musste, wirkte Gerda im Finale sichtlich angespannt, als sie dem Projektingenieur die letzte Rose anbot: "Ich möchte dir jetzt sagen, dass ich mich in dich verliebt habe und ich möchte, dass du diese letzte Rose annimmst und dich küssen und umarmen und hoffentlich mit dir eine schöne Zukunft haben." Scheint, als hätte sich die Blondine Hals über Kopf in den Teilnehmer verliebt, den sie als Erstes in der Sendung geküsst hat.

Und wie reagiert Keno? Der Bartträger erwiderte Gerdas Gefühle und nahm diese florale Geste freudig an: "Du machst es mir echt schwer, so lange vor dir zu stehen und dich nicht zu küssen. Ja, möchte ich." Und die Show endete mit einer innigen Knutscherei.

