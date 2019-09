Das gab es wirklich noch nie bei Die Bachelorette: In der letzten Nacht der Rosen überreichte Gerda Lewis (26) erst Keno Rüst eine Rose und bot die allerletzte dann Tim Stammberger an – der Polizist lehnte jedoch ab. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass in so einem Fall ein eigentlich ausgeschiedener Rosenanwärter eine Runde weiterkämpfen darf. Gerda entschied sich jedoch dafür, nur einen Mann mit ins Finale zu nehmen. Aber hätte Marco Tims Rose überhaupt akzeptiert?

Nach seinem Exit kurz vor dem Finale war der 26-Jährige sichtlich frustriert: "Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe mich dumm gefühlt. Und ganz ehrlich, ich hätte die Rose dann nicht angenommen." Immerhin habe Gerda sich klar für Tim und gegen ihn entschieden. "Aus Mitleid noch mal mitzugehen und noch mehr Zeit zu verschwenden, wo es sich nicht mehr lohnt, sehe ich nicht ein", fügte der Fitness- und Gesundheitstrainer hinzu.

"Dann gibt es jetzt eben schon den Gewinner oder was auch immer jetzt passiert, keine Ahnung", meinte Marco. Tatsächlich steht mit dieser Entscheidung noch nicht der Gewinner fest. In der letzten Episode gibt Gerda bekannt, ob sie sich in Keno verliebt hat – oder weiterhin als Single durchs Leben gehen will.

TVNOW Bachelorette Gerda mit ihren Halbfinalisten Tim, Keno und Marco

TV NOW Marco Schmidt und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate

TV NOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei ihrem Bachelorette-Dreamdate

