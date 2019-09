Horror-Moment bei den Wollnys! Calantha Wollny (18) hatte keine leichte Schwangerschaft – die Reality-Bekanntheit litt an einer Schwangerschaftsdiabetes, musste einige Zeit in der Klinik verbringen. Durch ihre Erkrankung konnten sich die Lungen der Kleinen nicht richtig entfalten. Trotz allen Schwierigkeiten kam ihre Tochter Cataleya im Dezember gesund per Kaiserschnitt zur Welt. Doch vor wenigen Wochen kam es zum medizinischen Notfall bei der Kleinen – sie musste per Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden!

In der aktuellen Folge von Die Wollnys berichtete Familien-Oberhaupt Silvia (54) von dem tragischen Vorfall. Denn plötzlich ging es dem Baby in der Nacht richtig schlecht: "Die Kleine kriegte Atemnot, sie lief schon blau an. Ich habe sie etwas geschüttelt, sie auf den Bauch getan. Die war ja fast am Ersticken, wenn ich die nicht bepustet hätte." Daraufhin rief die Familie sofort den Krankenwagen an, der den Zwerg in eine Klinik brachte, wo Cataleya 48 Stunden überwacht werden musste.

Nach der Zeit im Krankenhaus konnte die besorgte Neu-Mami ihren Sonnenschein aber wieder in die Arme schließen. "Ich bin schon froh, dass ich mit der Kleinen wieder zu Hause bin. Aber ich bin auch unsicher, weil einfach nichts rausgekommen ist", erklärte Calantha. Eine medizinische Erklärung für den Zustand ihrer Tochter hätte sie nicht. Aus diesem Grund haben die Ärzte Cataleya einen Atemmonitor mitgegeben.

Promiflash Silvia Wollny und Harald Elsenbast

Instagram / calantha_wollny Cathaleya und Calantha Wollny

Die Wollnys, RTL II Silvia, Cathaleya und Calantha Wollny im Krankenhaus

