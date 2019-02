Seit dem 21. Dezember haben die Wollnys einen neuen Sprössling. Calantha Wollny (18) brachte ihr erstes Kind zur Welt. Das kleine Mädchen trägt den Namen Cathaleya und ist der ganze Stolz der frischgebackenen Mama und ihrer gesamten Familie – auch die Fans sind aus dem Häuschen. Doch die Schwangerschaft der jungen Erwachsenen haben die Wollnys lange aus der Öffentlichkeit gehalten. Nun kommen endlich erste Details zu Calanthas Zeit in anderen Umständen ans Licht – und die 18-Jährige hatte mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Denn im achten Schwangerschaftsmonat musste Calantha einige Tage aufgrund von Bauchschmerzen und Übelkeit im Krankenhaus verbringen. In der aktuellen Folge von Die Wollnys erklärte sie auch, woran das lag: "Mein Gebärmutterhals ist zu kurz und ich habe ja auch diese Schwangerschaftsdiabetes. Die Lungen der Kleinen sind noch nicht ganz ausgereift." Aufgrund der Erkrankung produziert die Bauchspeicheldrüse beim ungeborenen Baby zu viel Insulin, das die Lunge des Kleinen in der Entwicklung negativ beeinflussen kann.

Doch Cathaleya kam zum Glück gesund per Kaiserschnitt auf die Welt. "Die Geburt ist so weit gut verlaufen. Calantha hat einen kleinen Wonneproppen zur Welt gebracht, mit 50 Zentimetern und 3.465 Gramm", erklärte damals Mama Silvia (54) in einer offiziellen Pressemitteilung.

Facebook / silvia.wollny Calantha Wollny mit Babybauch

Instagram / calantha_wollny Cathaleya, Calantha Wollnys Tochter

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Star

