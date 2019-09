Das Bachelorette-Sommermärchen hat leider kein gutes Ende gefunden – zumindest nicht für den Kuppel-Kandidaten Tim Stammberger. Im Flirtformat um die amtierende Rosenkavalierin Gerda Lewis (26) suchte der Polizeibeamte die große Liebe. Und obwohl er von der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin ins Finale gewählt worden wäre, nahm er ihre Rose nicht an. Die Begründung: Er habe das Gefühl gehabt, dass er ihr Herz ohnehin nicht erobern könne. Gerda entschied sich schließlich für seinen Mitstreiter Keno Rüst, mit dem sie bis heute zusammen ist: Aber wie steht Tim zu dem Rosenpärchen?

Zwei Monate nach den Dreharbeiten zu "Die Bachelorette" trafen die Show-Teilnehmer beim großen Wiedersehen aufeinander. Dort erzählte Tim auch, wie es ihm erging, Gerda und Keno zusammen zu sehen. "Ich saß vorm Fernseher und habe mir die Dates angeschaut und das erste Date war Kenos Date und ich saß vorm Fernseher und dachte einfach nur: Was ein schönes Date", erinnerte er sich. "Statt, dass sich in mir Enttäuschung ausgebreitet hat, habe ich mich gefreut, weil die beiden so gut harmonieren", meinte er darüber hinaus.

Gerda und Keno schweben mittlerweile gemeinsam auf Wolke sieben. "Ich muss ehrlich sagen, das war eine superkrasse Belastungsprobe, sich zwei Monate lang komplett zu verschanzen und nur zu Hause zu sitzen", plauderte die blonde Beauty aus.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

TVNOW Gerda Lewis im Bachelorette-Finale 2019

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Kuppelshow-Teilnehmer Tim Stammberger

Anzeige

TVNOW Bachelorette Gerda Lewis und Kandidat Keno Rüst

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de