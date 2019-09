Sarah Lombardi (26) kann aufatmen! Die Sängerin meldete sich am Mittwoch geschockt bei ihren Fans: Nach dem Tanztraining für "Holiday on Ice" wollte sie mit ihrem Auto nach Hause fahren – doch ihr Wagen war einfach weg! Nachdem weder die Polizei noch einige Abschleppdienste der Mutter von Alessio (4) Aufschluss über ihren Wagen geben konnten, war die 26-Jährige sogar davon überzeugt, dass ihr Fahrzeug wohl geklaut wurde! Doch diese Vermutung hat sich zum Glück nicht bewahrheitet!

"Nachdem ich dann beim wievielten Abschleppdienst auch immer angerufen habe, habe ich mein Auto dann endlich gefunden. Es wurde tatsächlich abgeschleppt. Und weil die das irgendwie nicht der Polizei gemeldet haben, konnte mir die Polizei da auch davor nicht weiterhelfen", offenbarte die sichtlich erleichterte Das Supertalent-Jurorin in ihrer Instagram-Story. In den Stunden bevor sie diese Information erhalten hat, machte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin aber ganz schön viele Gedanken um den Verbleib ihres Autos. "Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt und mir vorgestellt, weil ja auch mein Hausschlüssel und alles drin war, dass meine Wohnung gerade leer geräumt wird", fügte sie an.

Nachdem dieser Schock überwunden ist, kann sich die Influencerin nun wieder voll auf ihre Trainingseinheiten für ihre kommenden Auftritte bei "Holiday on Ice" konzentrieren. In weniger als 90 Tagen steht die Beauty zum ersten Mal auf der Bühne der Eiskunstlauf-Show. Durch ihren Sieg bei Dancing on Ice dürfte die "Genau hier"-Interpretin dafür aber die besten Voraussetzungen mitbringen!

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de