Auch ein Prinz muss manchmal Kritik einstecken! Prinz Harry (34) wurde in jüngster Zeit heftig dafür kritisiert, dass er im August gemeinsam mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (38), in den Urlaub flog – und zwar im Privatjet. Ganz schön viel CO2-Emission für ein Paar, das eigentlich für mehr Bewusstsein gegenüber dem Klimawandel wirbt. Bis vor Kurzem hatte sich der Royal noch nicht zu den Vorwürfen geäußert – nun aber reagierte der Prinz erstmals auf die Kritik.

Wie unter anderem Sky News berichtete, nahm Harry bei einer Werbeveranstaltung für einen umweltfreundlichen Tourismus in Amsterdam zur Kritik an seinen Flügen im Privatjet Stellung. “Niemand ist perfekt“, sagte der 34-Jährige, und erklärte außerdem: "Gelegentlich muss es auch die Möglichkeit geben, aufgrund besonderer Umstände zu garantieren, dass meine Familie sicher ist.“ Und weiter: “Die Frage ist, was wir tun werden, um das wieder auszugleichen.”

Harry und Meghan machten Anfang August auf Ibiza Urlaub und flogen später nach Nizza weiter – alles im Privatjet. Dies brachte den beiden den Vorwurf ein, dass ihr Engagement gegen den Klimawandel eigentlich nur Heuchelei sei. Harry ist Mitgründer der Initiative “Travalyst”, die sich dem Umweltschutz und einem nachhaltigen Tourismus widmet. Zum Termin in Amsterdam reiste Harry übrigens nicht mit einem Privatjet an, sondern nutzte eine kommerzielle Airline.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2019

Getty Images Herzogin Meghan, Baby Archie und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

