Tim Stammberger galt lange als Favorit auf die letzte Bachelorette-Rose. Bereits seit Folge eins stand der Polizist bei Gerda Lewis (26) ganz weit oben auf der Liste des potenziellen Traummannes. Kurz vor dem Finale lehnte der zurückhaltende Sonnyboy aber überraschend die ihm angebotene Schnittblume ab und verdutzte das Fitness-Model mit seiner Entscheidung – mittlerweile liegen die Dreharbeiten mehrere Wochen zurück: Haben Gerda und Tim noch Kontakt?

Die einstige GNTM-Teilnehmerin verriet in ihrer Instagram-Story, dass sie noch immer mit David Taylor, Andreas Ongemach (28), Florian Hausdorfer, Marco Schmidt und Harald Kremer ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Tims Namen suchen Fans in dieser Auflistung jedoch vergebens – herrscht etwa dicke Luft zwischen den einstigen Date-Partnern? Schon beim großen Wiedersehen nach dem Finale war deutlich, dass sich in Gerda und Tim eine Menge Emotionen angestaut hatte: Die Influencerin war sichtlich in Rage über Tims Rückzug, der wiederum noch immer nicht so recht in Worte fassen konnte, warum er Gerda abgewiesen hatte.

Zumindest öffentlich scheinen die beiden kein schlechtes Wort übereinander verlieren zu wollen. "Auch wenn es letzten Endes für mich nicht geklappt hat die große Liebe zu finden, freue ich mich für Gerda und Keno, dass sich die beiden gefunden haben", kommentierte Tim die finale Entscheidung der 26-Jährigen.

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

RTL/TVNow Tim Stammberger und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette" 2019

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in der letzten Nacht der Rosen bei "Die Bachelorette"

