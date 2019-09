Ein weiterer Erfolg für Gerda Lewis (26)! Erst am Mittwochabend verkündete die Bachelorette im TV, noch immer mit ihrem Finalisten Keno Rüst zusammen zu sein. Das Experiment, die große Liebe vor laufenden Kameras zu finden, ist damit geglückt. Für das Glück der Blondine interessierte sich anscheinend ein Millionenpublikum. Die weibliche Ausgabe der Kuppelshow mit Gerda ist die erfolgreichste aller Zeiten!

"Mit durchschnittlich 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14-49-Jährigen Zuschauern feiern wir mit Gerda Lewis die erfolgreichste Bachelorette-Staffel ever", verkündete RTL und machte gleich öffentlich, dass im kommenden Jahr eine siebte Ausgabe des Formats ansteht. Darüber freute sich natürlich auch die Protagonistin selbst.

In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Kölnerin bei ihren Zuschauern, die schließlich die Quote ausmachen. "Auch, wenn viele gesagt haben, es war die langweiligste Staffel, die Quoten zeigen ja, dass es nicht so war, es war die erfolgreichste", wollte Gerda noch einmal betonen. Wegen des Ein-Mann-Finales hatten viele Medien über einen unspannenden Showdown berichtet.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in der letzten Nacht der Rosen bei "Die Bachelorette"

Anzeige

TVNOW Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Anzeige

TVNOW Mudi, Andreas, Matin, Marco, Luca, Tim und Gerda in Folge 3 von "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de