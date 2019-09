Was ist denn bloß bei Yeliz Koc (25) los? Eigentlich sollte im Leben der ehemaligen Kandidatin von Der Bachelor alles rund laufen: Die Influencerin und ihr Freund Johannes Haller (31) bewiesen bei Das Sommerhaus der Stars, dass ihre Liebe wirklich echt ist – und schafften es mehrfach an die Spitzenreiter-Position. Kaum ist der Paar-Wettstreit vorbei, macht die sonst so gut gelaunte Frohnatur aber ein schockierendes Geständnis: Yeliz hat schwere gesundheitliche Probleme!

Im Interview mit Bild offenbart die 25-Jährige: "Ich glaube, ich leide an Panikattacken! Ich bekomme kaum Luft. Dazu diese furchtbaren Schmerzen in Brust, Kiefer und Bauch! Ich habe das Gefühl, ich sterbe!" Ihre Beschwerden würden nicht nur ihren Alltag erheblich erschweren, vor allem das Einschlafen bereite ihr eine Menge Probleme. Was genau hinter Yeliz' Symptomen steckt, sei bisher noch nicht bekannt.

"Ich habe das schon lange, war mehrmals beim Arzt, aber er kann nichts finden", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit. Mittlerweile könne sie die Tage und Nächte nur noch folgendermaßen durchstehen: "Es geht nur noch, wenn ich einen Ventilator anstelle. Ich bekomme sonst Schnappatmung!"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in Las Vegas

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

