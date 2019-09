Der Stachel sitzt tief! Erst vergangene Woche hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass Katie Price (41) ihren Liebsten Kris Boyson abserviert haben soll. Und das nicht gerade auf die feine englische Art: Das Ex-Boxenluder soll per Textnachricht Schluss gemacht haben. Während die Kultblondine bereits mit dem 22-jährigen Charlie Dury turtelt, soll Kris unter dem Liebes-Aus leiden: Er fühlt sich von Katies Verhalten erniedrigt!

Wie Mirror berichtet, sollen Fotos aufgetaucht sein, die Kris dabei zeigen, wie er die Sachen seiner Ex-Herzdame aus seinem Haus schmeißt – der Ärger scheint nur so in ihm zu brodeln. "Kris ist wütend. Er weiß, wie Katie ist, aber er hätte nie erwartet, dass sie sich so schlecht und dreist benimmt", verriet ein Insider später – und plauderte weiter aus: "Er fühlt sich total gedemütigt." Der 30-Jährige wisse, dass Katie und er Probleme gehabt hätten, dennoch habe er nie erwartet, dass sie sich ihm gegenüber so schlimm verhalten könnte.

Selbst wenn Katie sich die Trennung noch einmal anders überlegen sollte, kann sie offenbar nicht mit offenen Armen ihres Verflossenen rechnen: "Er ist wirklich verärgert und fühlt sich wie ein Idiot." Auch wenn sie Probleme gehabt hätten, sei dies kein Grund dafür gewesen, sich anderweitig umzuschauen: "Kris ist sich nicht sicher, ob er ihr jemals vergeben kann."

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Personal Trainer

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

Splash News Kris Boyson im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de